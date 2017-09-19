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Макроэкономика 19.09.2017 11:10

ПИИ в экономику Азербайджана за период независимости составили $76 млрд - министр экономики

Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана превысили $200 млрд, в том числе прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составили $76 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"За период независимости инвестиции в экономику превысили $200 млрд, из которых $76 млрд это прямые иностранные инвестиции", - сказал Ш.Мустафаев во вторник на конференции, посвященной 25-летию сотрудничества Азербайджана и Всемирного банка.

По его словам, Азербайджан активно сотрудничает с международными финансовыми институтами, в том числе с ВБ. "Благодаря этому Азербайджану удалось перейти полностью к либеральному рынку", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан активно сотрудничает с Международной финансовой корпорацией для развития частного сектора ($500 млн - ИФ).

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНВЕСТИЦИИ, ПИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]