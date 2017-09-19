Эстония в 2018 году выделит рекордную сумму на оборону

В проекте государственного бюджета Эстонии 2018 года на оборону выделяется 528 млн евро, что является крупнейшим объемом военных расходов в истории государства, заявил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).

Накануне обсуждения госбюджета в парламенте он подчеркнул важность достижения согласия по вопросу выделения денежных средств на оборону, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского военного ведомства.

"В Эстонии правит политический консенсус относительно того, что финансирование государственной обороны является приоритетом. 2% от валового внутреннего продукта - это минимум, который мы должны вкладывать в гособорону, чтобы обеспечить ее устойчивость", - подчеркнул министр.

По его словам, оборонный бюджет состоит из трех важнейших слагаемых: строительство оборонительных мощностей на основе долгосрочных планов развития, обеспечение присутствия войск союзников и финансирование проектов согласно программе инвестиций в государственную оборону.

Так, на развитие собственных вооруженных сил в будущем году выделяется 490 млн евро, сказал Ю.Луйк.

Основной упор, отметил он, делается на закупки средств механизации разведывательного батальона. Начнется замена стрелкового оружия в Силах обороны, закупки различных боеприпасов, средств связи, информационных технологий, индивидуальных средств защиты, обмундирования.

По словам Ю.Луйка, продолжатся поставки средств разведки, предупреждения и спецопераций для сухопутных структур военизированной добровольческой организации "Кайтселиит" (Kaitseliit). Будет проведен цикл обновления тральщиков военно-морского флота.

На строительство инфраструктуры для войск союзников выделяется 12 млн евро и на прием союзников еще около 6 млн евро.

Согласно программе оборонных инвестиций, будет дополнительно выделено 20 млн евро на закупки боеприпасов.

В военном городке в Тапа (Tapa), на Центральном полигоне и на авиабазе Эмари (Amari) совместно с союзниками будет продолжена работа совершенствованию инфраструктуры. Продолжится также развитие центра управления воздушными операциями.

Как ожидается, правительство передаст проект закона о госбюджете на 2018 год на рассмотрение парламента 27 сентября.

Впервые объем госбюджета перевалит за 10 млрд евро, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.