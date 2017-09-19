Боевая авиация ВВС Азербайджана и Турции уничтожает наземные цели – Минобороны

Боевая авиация ВВС Азербайджана и Турции уничтожают наземные цели в рамках летно-тактических учениях «TurAz Qartali – 2017», сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.
«В ходе учений военная авиация двух стран проводит полеты с целью выполнения заданий по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи»,- говорится в сообщении.
Учения ВВС Азербайджана и Турции стартовали в понедельник в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между двумя странами и продлятся до 30 сентября.
В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности ВВС Азербайджана и Турции, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.
В учениях задействованы до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.
Ф.Исазаде
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