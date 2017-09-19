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Внешняя политика 19.09.2017 11:36

Боевая авиация ВВС Азербайджана и Турции уничтожает наземные цели – Минобороны

Боевая авиация ВВС Азербайджана и Турции уничтожают наземные цели в рамках летно-тактических учениях «TurAz Qartali – 2017», сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

«В ходе учений военная авиация двух стран проводит полеты с целью выполнения заданий по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи»,- говорится в сообщении.

Учения ВВС Азербайджана и Турции стартовали в понедельник в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между двумя странами и продлятся до 30 сентября.

В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности ВВС Азербайджана и Турции, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

В учениях задействованы до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]