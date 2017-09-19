Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0368 RUR   0.0293 GBR   2.3022 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 29° Завтра 19° 31° 21 Сен 18° 31° 22 Сен 19° 32°

Макроэкономика 19.09.2017 11:46

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2017г может составить до $2 млрд – глава ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2017 года ожидается на уровне $1,5-2 млрд, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

Как сообщалось ранее, по итогам первого полугодия 2017 года профицит счета текущих операций составил $785,6 млн.

"По итогам 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса может составить $1,5-2 млрд", - сказал Э.Рустамов.

По итогам 2016 года дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил $1,36 млрд.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЛАНС, ПЛАТЕЖНЫЙ, ПРОФИЦИТ


Похожие новости


Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии 2017г составил $786 млн против дефицита в $802 млн годом ранее – ЦБ Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале 2017г составил $380 млн против дефицита в $432 млн годом ранее – ЦБ Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I квартал составил $380 млн Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2016г увеличился в 6 раз - Центробанк Дефицит платежного баланса Азербайджана за 2016г составит $5 млрд Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 9 месяцев превысил $1,1 млрд - Центробанк

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]