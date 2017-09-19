Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2017г может составить до $2 млрд – глава ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2017 года ожидается на уровне $1,5-2 млрд, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.
Как сообщалось ранее, по итогам первого полугодия 2017 года профицит счета текущих операций составил $785,6 млн.
"По итогам 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса может составить $1,5-2 млрд", - сказал Э.Рустамов.
По итогам 2016 года дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил $1,36 млрд.
А.Азизов
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