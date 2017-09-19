ЕБРР интересуется приватизацией МБА, обсуждения находятся на раннем этапе – глава Минфина Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к приватизации Международного банка Азербайджана (МБА), заявил министр финансов Самир Шарифов.
Ранее президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил об интересе банка к покупке доли в МБА.
"Процесс реструктуризации внешних обязательств МБА завершился. В соответствующем указе президента предусмотрено, что после завершения работ по реструктуризации в МБА должны начаться работы по подготовке банка к приватизации. В этой связи ЕБРР интересуется этим вопросом, и мы продолжим обсуждения с ним", - сказал С.Шарифов журналистам во вторник.
По его словам, в целом, пока рано говорить об участии ЕБРР в приватизации МБА.
С.Шарифов добавил, что правительство Азербайджана планирует привлечь опытного международного консультанта в рамках подготовки МБА к приватизации. "В начале 2018 года можно начать работы по подготовке банка к приватизации", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана планирует приватизировать МБА до конца 2018 года.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Азизов
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