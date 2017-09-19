Риски для чрезмерного укрепления маната отсутствуют – глава ЦБ Азербайджана

Председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов отмечает об отсутствии причин для чрезмерного укрепления курса маната.
"Предпринятые шаги, сформировавшаяся макроэкономическая среда, дают нам основания говорить, что нет рисков для курса маната в будущем", - сказал Э.Рустамов журналистам во вторник.
По его словам, с начала текущего года наблюдается процесс укрепления курса маната в условиях перехода на плавающий курс.
"Курс маната регулируются рынком. Однако, в правительстве думают о том, насколько укрепление курса маната соответствует экономической стратегии, особенно поддержке и стимулирования экспорта. Пока мы не видим причин для опасений", - добавил глава Центробанка.
Как сообщалось ранее, в январе-августе 2017 года манат по отношению к доллару укрепился почти на 4%.
А.Азизов
Боевая авиация ВВС Азербайджана и Турции уничтожает наземные цели – Минобороны
Глава Минобороны Азербайджана дал поручения подразделениям ПВО по защите важных государственных объектов
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 125 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанец, обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске, сдался ФСБ
Пять человек стали жертвами столкновения автомобиля с верблюдом на юго-востоке Казахстана
МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Швейцария проводит расследование о спущенных в унитаз евро
Эстония в 2018 году выделит рекордную сумму на оборону
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»