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Макроэкономика 19.09.2017 12:11

Риски для чрезмерного укрепления маната отсутствуют – глава ЦБ Азербайджана

Председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов отмечает об отсутствии причин для чрезмерного укрепления курса маната.

"Предпринятые шаги, сформировавшаяся макроэкономическая среда, дают нам основания говорить, что нет рисков для курса маната в будущем", - сказал Э.Рустамов журналистам во вторник.

По его словам, с начала текущего года наблюдается процесс укрепления курса маната в условиях перехода на плавающий курс.

"Курс маната регулируются рынком. Однако, в правительстве думают о том, насколько укрепление курса маната соответствует экономической стратегии, особенно поддержке и стимулирования экспорта. Пока мы не видим причин для опасений", - добавил глава Центробанка.

Как сообщалось ранее, в январе-августе 2017 года манат по отношению к доллару укрепился почти на 4%.

А.Азизов

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Тэги: МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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