Реконструкция канализационной системы Баку завершится к ноябрю – вице-премьер

Работы по реконструкции канализационной системы Баку завершатся к концу октября, заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

«Работы по реконструкции канализационной системы Баку продолжаются и должны завершиться в течение месяца», - сказал А.Шарифов.

Он отметил, что на их реализацию ЗАО «Азерсу» было выделено 12 млн манатов.

«Проведен анализ девяти проектов, согласованных с соответствующими структурами. Работа должна завершиться к концу следующего месяца, до наступления холодов и дождливой погоды», - подчеркнул вице-премьер.

Р.Бабаев