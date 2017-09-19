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Инфраструктура и тендеры 19.09.2017 12:34

Реконструкция канализационной системы Баку завершится к ноябрю – вице-премьер

Работы по реконструкции канализационной системы Баку завершатся к концу октября, заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

«Работы по реконструкции канализационной системы Баку продолжаются и должны завершиться в течение месяца», - сказал А.Шарифов.

Он отметил, что на их реализацию ЗАО «Азерсу» было выделено 12 млн манатов.

«Проведен анализ девяти проектов, согласованных с соответствующими структурами. Работа должна завершиться к концу следующего месяца, до наступления холодов и дождливой погоды», - подчеркнул вице-премьер.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАНАЛИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]