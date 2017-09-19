Сенат США высказался за пересмотр мер по противостоянию киберугрозам

Одобренный сенатом США проект о расходах на оборону содержит рекомендации по пересмотру доктрины в сфере кибербезопасности.
"С целью прояснения стратегии США по сдерживанию киберугроз в краткосрочной перспективе государственному департаменту США следует провести полномасштабный пересмотр доктрины в сфере кибербезопасности США на ближайшие 5-10 лет", - говорится в проекте закона.
В нем подчеркивается, что пересмотр должен осуществляться совместными усилиями глав Госдепартамента, Минюста, министерства внутренней безопасности и директора Национальной разведки США.
Пересмотренная доктрина должна включать, в том числе, положения о "роли кибервойск в военной стратегии США и планировании", о "декларируемой политике в области реагирования США на кибератаки". Также говорится о необходимости разработки кампании по сдерживанию угроз в киберпространстве со стороны России, Китая, Ирана, КНДР и иных стран.
Кроме того, как отмечает газета "Хилл", также сенаторы предлагают уведомлять страны, ставшие целью кибератаки, о которой США получили информацию.
Законопроект рекомендует госсекретарю США представить конгрессу результаты работы не позднее 1 марта 2018 года.
Как сообщалось, подавляющее большинство сенаторов одобрило законопроект. Теперь он будет передан на рассмотрение палаты представителей США.
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