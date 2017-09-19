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Дальнее зарубежье 19.09.2017 12:45

Сенат США высказался за пересмотр мер по противостоянию киберугрозам

Одобренный сенатом США проект о расходах на оборону содержит рекомендации по пересмотру доктрины в сфере кибербезопасности.

"С целью прояснения стратегии США по сдерживанию киберугроз в краткосрочной перспективе государственному департаменту США следует провести полномасштабный пересмотр доктрины в сфере кибербезопасности США на ближайшие 5-10 лет", - говорится в проекте закона.

В нем подчеркивается, что пересмотр должен осуществляться совместными усилиями глав Госдепартамента, Минюста, министерства внутренней безопасности и директора Национальной разведки США.

Пересмотренная доктрина должна включать, в том числе, положения о "роли кибервойск в военной стратегии США и планировании", о "декларируемой политике в области реагирования США на кибератаки". Также говорится о необходимости разработки кампании по сдерживанию угроз в киберпространстве со стороны России, Китая, Ирана, КНДР и иных стран.

Кроме того, как отмечает газета "Хилл", также сенаторы предлагают уведомлять страны, ставшие целью кибератаки, о которой США получили информацию.

Законопроект рекомендует госсекретарю США представить конгрессу результаты работы не позднее 1 марта 2018 года.

Как сообщалось, подавляющее большинство сенаторов одобрило законопроект. Теперь он будет передан на рассмотрение палаты представителей США.

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Тэги: США, СЕНАТ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]