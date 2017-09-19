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Регион 19.09.2017 13:05

Грузинские сторонники Саакашвили обвиняют миллиардера Иванишвили в незаконной торговле оружием

Несколько десятков членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), неформальным лидером которой остается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили провели во вторник в Тбилиси акцию у здания банка "Карту", принадлежащего бывшему премьеру, миллиардеру Бидзине Иванишвили.

"Этот банк, владельцем которого является российский олигарх Иванишвили, занят отмыванием "грязных" денег не только из Грузии, но и России. Только за последние пять лет банк "Карту" увеличил свою прибыль на 1700 процентов. Эта прибыль получена за счет привилегированно полученных госзаказов, за счет нелегальной торговли оружием", - заявил на акции лидер ЕНД Ника Мелия.

При этом он не привел каких-либо подтверждений выдвинутым обвинениям.

Участники акции после критических заявлений попытались обострить ситуацию, наклеивая на стены и двери банка плакаты с надписями "Мы работаем - они грабят". Полицейские и охрана банка после нескольких минут стычек с оппозиционерами оттеснили их и сорвали расклеенные плакаты.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИЛЛИАРДЕР, ОППОЗИЦИЯ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]