Грузинские сторонники Саакашвили обвиняют миллиардера Иванишвили в незаконной торговле оружием

Несколько десятков членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), неформальным лидером которой остается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили провели во вторник в Тбилиси акцию у здания банка "Карту", принадлежащего бывшему премьеру, миллиардеру Бидзине Иванишвили.
"Этот банк, владельцем которого является российский олигарх Иванишвили, занят отмыванием "грязных" денег не только из Грузии, но и России. Только за последние пять лет банк "Карту" увеличил свою прибыль на 1700 процентов. Эта прибыль получена за счет привилегированно полученных госзаказов, за счет нелегальной торговли оружием", - заявил на акции лидер ЕНД Ника Мелия.
При этом он не привел каких-либо подтверждений выдвинутым обвинениям.
Участники акции после критических заявлений попытались обострить ситуацию, наклеивая на стены и двери банка плакаты с надписями "Мы работаем - они грабят". Полицейские и охрана банка после нескольких минут стычек с оппозиционерами оттеснили их и сорвали расклеенные плакаты.
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