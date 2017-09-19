В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 7 пострадали - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали семь человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 100 преступлений, 19 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержано 54 человека.
Зафиксировано девять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность личного состава на азербайджано-армянской госгранице
Решение о ликвидации "Всероссийского азербайджанского конгресса" вступило в законную силу
Автор книги о транснациональном армянском терроризме обратился в генпрокуратуру РФ с наличием угрозы своей безопасности
Средний размер пенсии нефтяников в Азербайджане составляет $253 - Минтруда
Ирак и ряд других стран ОПЕК+ предлагают увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%
Выставка Bakutel 2017 пройдет в Баку в первой декаде декабря
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Саакашвили по прибытии в Киев потребовал все документы, на основании которых он был лишен украинского гражданства
Рабский труд более 40 млн человек используется в наши дни - Международная организация труда
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»