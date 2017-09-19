В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 7 пострадали - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали семь человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 100 преступлений, 19 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержано 54 человека.

Зафиксировано девять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев