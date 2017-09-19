У берегов Бельгии найдена затонувшая подводная лодка времен первой мировой войны

Затонувшая германская подводная лодка времен первой мировой войны обнаружена в бельгийских территориальных водах Северного моря, сообщил во вторник телеканал RTBF.

На борту практически полностью сохранившейся субмарины обнаружены останки 23 членов экипажа.

Лодка находится на глубине около 30 м, но ее точное местонахождение сохраняется в секрете, чтобы оградить от повышенного внимания.