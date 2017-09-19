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Дальнее зарубежье 19.09.2017 13:19

У берегов Бельгии найдена затонувшая подводная лодка времен первой мировой войны

Затонувшая германская подводная лодка времен первой мировой войны обнаружена в бельгийских территориальных водах Северного моря, сообщил во вторник телеканал RTBF.

На борту практически полностью сохранившейся субмарины обнаружены останки 23 членов экипажа.

Лодка находится на глубине около 30 м, но ее точное местонахождение сохраняется в секрете, чтобы оградить от повышенного внимания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОДЛОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]