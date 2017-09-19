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Макроэкономика 19.09.2017 13:18

Тренды экономической стабильности в Азербайджане в 2017г усилились – глава Центробанка

Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов отмечает усиление в 2017 году трендов экономической стабильности.

"Экономика Азербайджана приспособилась к нынешним ценам на нефть. В целом, в 2017 году мы видим усиление тренда экономической стабильности в Азербайджане", - заявил Э.Рустамов во вторник в Баку на конференции в связи с 25-летием сотрудничества ВБ с Азербайджаном.

По его словам, показателями этого являются тот факт, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ое полугодие составил 2,5% ВВП, валютные резервы страны с начала года выросли почти на 12%.

Э.Рустамов подчеркнул, что правительство Азербайджана ведет активный диалог с Всемирным банком для "поиска новой модели экономического роста страны и восстановления экономического роста".

А.Азизов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ТРЕНДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]