Тренды экономической стабильности в Азербайджане в 2017г усилились – глава Центробанка

Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов отмечает усиление в 2017 году трендов экономической стабильности.

"Экономика Азербайджана приспособилась к нынешним ценам на нефть. В целом, в 2017 году мы видим усиление тренда экономической стабильности в Азербайджане", - заявил Э.Рустамов во вторник в Баку на конференции в связи с 25-летием сотрудничества ВБ с Азербайджаном.

По его словам, показателями этого являются тот факт, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ое полугодие составил 2,5% ВВП, валютные резервы страны с начала года выросли почти на 12%.

Э.Рустамов подчеркнул, что правительство Азербайджана ведет активный диалог с Всемирным банком для "поиска новой модели экономического роста страны и восстановления экономического роста".

А.Азизов