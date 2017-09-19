Стражи порядка германского города Бремен задержали гражданина России, подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает во вторник интернет-портал немецкой газеты "Тагесшпигель".
По данным германской прокуратуры, которые приводит издание, речь идет о 28-летнем выходце из Чечни.
Других подробностей о задержанном пока не приводится.
Задержанный, вероятно, участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков ИГ.
Издание отмечает, что спецслужбы Германии еще в прошлом году проверяли информацию о группе чеченцев, которые проживали в Бремене и затем отправилась воевать в Сирию.
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