Параметры госбюджета-2018 будут обнародованы после обсуждения документа кабмином – министр финансов

Основные параметры госбюджета Азербайджана на 2018 год будут обнародованы после обсуждения документа на заседании кабинета министров, сообщил министр финансов Самир Шарифов во вторник журналистам.
"Проект госбюджета на 2018 год должен быть рассмотрен кабинетом министров страны, после чего он будет представлен главе государства. После заседания Кабмина, посвященного госбюджету, будут обнародованы его основные параметры. Надо потерпеть несколько дней и после этого все данные будут обнародованы", - сказал С.Шарифов.
По законодательству, кабмин должен до 25 сентября обсудить проект госбюджета.
Как сообщалось ранее, министерство финансов 15 сентября представило в кабинет министров страны проекты госбюджета и сводного бюджета на 2018 год. В кабмин также представлены показатели сводного бюджета на 2019-2021гг.
А.Азизов
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