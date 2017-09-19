Выставка Bakutel 2017 пройдет в Баку в первой декаде декабря

23-я Азербайджанская Международная выставка и конференция «Телекоммуникации и информационные технологии» Bakutel 2017 пройдет 5-8 декабря в Баку, сообщает организатор выставки компания Caspian Event Organisers.
«Выставкой Bakutel 2017 в Азербайджане начнется «Неделя высоких технологий». В этом году Bakutel 2017 ожидает свыше 200 участников из 20 стран мира. Среди участников ведущие ИКТ компании Азербайджана, мобильные операторы, операторы связи, интернет провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов, а также компании телерадиовещания»,- говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что экспозиция выставки представит IT-решения нового поколения, решения национального широкополосного Интернета, мобильные технологии 4-5G, услуги в сфере оптоволоконных технологий и облачных технологий. 40% от общего количества участников составят постоянные экспоненты Bakutel. Ряды же новых компаний пополнили Hikvision, NokiaNetworks и многие другие.
«Программа деловых мероприятий четыре дня выставки, будет очень насыщенной и многогранной. Планируется проведение различных конференций и встреч. Также в рамках Bakutel 2017 будут проходить встречи в формате B2B, где участники выставки и профессиональные посетители получат возможность провести двухсторонние встречи. Помимо деловых встреч и переговоров, всех посетителей и участников выставки ждут сюрпризы, конкурсы и викторины»,- говорится в сообщении.
Официальную поддержку выставке оказывает министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo) и Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) организаций Азербайджана.
Ф.Исазаде
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