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Дальнее зарубежье 19.09.2017 14:01

Япония развертывает комплексы ПВО Patriot на Хоккайдо из-за ракетных пусков КНДР

В японском министерстве обороны сообщили о развертывании на острове Хоккайдо противовоздушных комплексов Patriot в связи с ракетными испытаниями КНДР, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, усовершенствованные версии этих комплексов Patriot Advanced Capability (PAC-3) передислоцированы на базу в городе Хакодатэ на юго-западе Хоккайдо с другой военной базы, расположенной на этом острове.

По словам министра обороны Японии Ицунори Онодэры, решение о развертывании комплексов PAC-3 было принято в качестве "меры предосторожности" в связи с вероятностью новых ракетных пусков.

На прошлой неделе Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты в 770 км.

По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР пролетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, ПРО, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]