Япония развертывает комплексы ПВО Patriot на Хоккайдо из-за ракетных пусков КНДР

В японском министерстве обороны сообщили о развертывании на острове Хоккайдо противовоздушных комплексов Patriot в связи с ракетными испытаниями КНДР, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
По его информации, усовершенствованные версии этих комплексов Patriot Advanced Capability (PAC-3) передислоцированы на базу в городе Хакодатэ на юго-западе Хоккайдо с другой военной базы, расположенной на этом острове.
По словам министра обороны Японии Ицунори Онодэры, решение о развертывании комплексов PAC-3 было принято в качестве "меры предосторожности" в связи с вероятностью новых ракетных пусков.
На прошлой неделе Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты в 770 км.
По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР пролетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.
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