Таджикам во время траура запретили громко причитать, посыпать голову землей и рвать на себе волосы

В Таджикистане полумиллионным тиражом издали "Положение о проведении траурных церемоний", сообщило во вторник Национальное информагентство республики.

"Положение" было подготовлено Комитетом по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана совместно с Центром исламоведения при президенте и Советом улемов (богословов).

Изданные правила определяют порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований.

Так, согласно инструкции, во время траура разрешается для утешения плакать, однако запрещается громко причитать, посыпать голову землей, рвать на себе волосы, царапать лицо, а также заказывать специальную плакальщицу. Близкие родственники умершего могут держать траур в течение трех дней.

Согласно таджикским традициям, мужчине в трауре разрешается надевать тюбетейку и джома (халат) синего цвета и подпоясываться кушаком. В то же время он может обходиться без надевания халата и носить пояс поверх рубашки.

Женщинам во время траура разрешается надеть на голову большой синий платок, широкие платья, штаны синего цвета и подпоясываться платком.

Во время траура носить одежду черного цвета запрещается.

Использовать микрофоны во время похоронных обрядов не разрешается.

После похорон не рекомендуется много времени сидеть в доме покойного с целью выражения соболезнования. Все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды.