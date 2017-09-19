Таджикам во время траура запретили громко причитать, посыпать голову землей и рвать на себе волосы

В Таджикистане полумиллионным тиражом издали "Положение о проведении траурных церемоний", сообщило во вторник Национальное информагентство республики.
"Положение" было подготовлено Комитетом по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана совместно с Центром исламоведения при президенте и Советом улемов (богословов).
Изданные правила определяют порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований.
Так, согласно инструкции, во время траура разрешается для утешения плакать, однако запрещается громко причитать, посыпать голову землей, рвать на себе волосы, царапать лицо, а также заказывать специальную плакальщицу. Близкие родственники умершего могут держать траур в течение трех дней.
Согласно таджикским традициям, мужчине в трауре разрешается надевать тюбетейку и джома (халат) синего цвета и подпоясываться кушаком. В то же время он может обходиться без надевания халата и носить пояс поверх рубашки.
Женщинам во время траура разрешается надеть на голову большой синий платок, широкие платья, штаны синего цвета и подпоясываться платком.
Во время траура носить одежду черного цвета запрещается.
Использовать микрофоны во время похоронных обрядов не разрешается.
После похорон не рекомендуется много времени сидеть в доме покойного с целью выражения соболезнования. Все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды.
Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность личного состава на азербайджано-армянской госгранице
Решение о ликвидации "Всероссийского азербайджанского конгресса" вступило в законную силу
Автор книги о транснациональном армянском терроризме обратился в генпрокуратуру РФ с наличием угрозы своей безопасности
Средний размер пенсии нефтяников в Азербайджане составляет $253 - Минтруда
Ирак и ряд других стран ОПЕК+ предлагают увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%
Выставка Bakutel 2017 пройдет в Баку в первой декаде декабря
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19 пройдет в Баку - СМИ
Азербайджан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ВБ в сфере управления твердыми бытовыми отходами
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 7 пострадали - МВД
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»