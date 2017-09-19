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СНГ 19.09.2017 14:18

ФАС намерена проводить консультации по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber с антимонопольными органами стран СНГ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проводить консультации по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber с антимонопольными органными стран СНГ.

"Сделка имеет последствия на территории нескольких государств. Сделка заключается в том, что "Яндекс"и Uber создают СП, которое будет контролировать компании, работающие на территории Белоруссии, Казахстана и РФ. Также сделка может иметь последствия на территории Армении, Азербайджана и Грузии", - заявила начальник управления контроля связи и ИТ Елена Заева на совещании в рамках "Недели конкуренции в России".

"Мы хотели бы предложить проводить совместные консультации в том объеме, в котором будет возможность, с учетом режима коммерческой тайны", - добавила она.

Как сообщалось, объединенная компания будет работать не только на российском рынке, но также и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

"Мы хотели бы проводить разработку методологии оценки этой сделки, потому что она нетерриториальная с точки зрения подходов. Здесь не просто сложение долей нужно анализировать, здесь нужно анализировать качественные характеристики, которые могут возникать вследствие такого слияния", - заявила Е.Заева.

Ранее во вторник в ФАС сообщили, что ведомство продлило на два месяца рассмотрение ходатайства по сделке между "Яндекс" и Uber.

дм ая ко бп*

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Тэги: РОССИЯ, ФАС, ЯНДЕКС, UBER


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]