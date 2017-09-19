Автор книги о транснациональном армянском терроризме обратился в генпрокуратуру РФ с наличием угрозы своей безопасности

Российский историк и политолог, автор монографии «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии: историко-криминологическое исследование» Олег Кузнецов обратился во вторник с заявлением в Генеральную прокуратуру РФ.

«Заявление подано мной в связи с продолжающимися несколько месяцами угрозами в мой адрес», - заявил О.Кузнецов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, весной текущего года в ряде армянских СМИ была опубликована статья с призывами к физической расправе над ним.

«В конце апреля - начале мая 2017 года в нескольких армянских русскоязычных СМИ была опубликована статья анонимного автора, скрывающегося под псевдонимом «Пандухт», под названием «Ангелы армянского возмездия», которая содержит призывы к физической расправе надо мной. Данная статья была размещена на следующих электронных ресурсах: http://pandukht.livejournal.com/1518575.html,

http://voskanapat.info/?p=21862&l=ru и http://www.yerkramas.org/article/119827/angely-armyanskogo-vozmezdiya», - отметил он.

По мнению О.Кузнецова, под псевдонимом «Пандухт» скрывается Грант Мелик-Шахназарян (сын умершего армянского пропагандиста Левона Мелика-Шахназаряна), которому ремесло досталось в наследство от отца.

«Я долго не мог понять, что именно стоит за этими откровенно экстремистскими публикациями. То ли сезонное обострение психопатии их автора, на которое не следует любому психически здоровому человеку обращать внимания, то ли те провокационные статьи были частью игры, которую официальный Ереван ведет на информационном пространстве России. Мне потребовалось полгода, чтобы понять, что эти публикации - не плод больного воображения социопата-одиночки, а звено цепи официально санкционированных действий армянской пропаганды, направленных лично против меня -как одного из самых известных в России противников террористического, по своему происхождению, политического режима Сержа Саргсяна. Поняв это, я решил действовать в правовом поле Российской Федерации, требуя от органов государственной власти гарантированной Конституцией РФ защиты моих прав и законных интересов. Я намерен приложить все усилия в российском правовом поле для того, чтобы голос Гранта Мелик-Шахназаряна, трусливо скрывающегося под псевдонимом «Панлухт», в России больше не звучал», - подчеркнул он.

Р.Бабаев