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Дальнее зарубежье 19.09.2017 14:32

В регион Балтики вылетел американский стратегический бомбардировщик

На фоне проходящих российско-белорусских учений "Запад-2017" во вторник в регион Балтики вновь вылетел стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, сообщили западные авиационные сайты.

О маршруте полета американского бомбардировщика, поднявшегося с британской авиабазы Фэрфорд, ничего неизвестно.

В понедельник американский стратегический бомбардировщик B-52H также совершал полет на Балтике.

Кроме того, как сообщалось, в минувший четверг, в день начала учений "Запад-2017" в Великобританию были переброшены три американских стратегических бомбардировщика B-52H из состава 307-го авиакрыла, дислоцированного на авиабазе Барксдейл (штат Луизиана).

До их прибытия в Англию в Европе уже находились два американских стратегических бомбардировщика - B-1B и B-52H.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]