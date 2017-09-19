В регион Балтики вылетел американский стратегический бомбардировщик

На фоне проходящих российско-белорусских учений "Запад-2017" во вторник в регион Балтики вновь вылетел стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, сообщили западные авиационные сайты.

О маршруте полета американского бомбардировщика, поднявшегося с британской авиабазы Фэрфорд, ничего неизвестно.

В понедельник американский стратегический бомбардировщик B-52H также совершал полет на Балтике.

Кроме того, как сообщалось, в минувший четверг, в день начала учений "Запад-2017" в Великобританию были переброшены три американских стратегических бомбардировщика B-52H из состава 307-го авиакрыла, дислоцированного на авиабазе Барксдейл (штат Луизиана).

До их прибытия в Англию в Европе уже находились два американских стратегических бомбардировщика - B-1B и B-52H.