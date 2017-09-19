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Внешняя политика 19.09.2017 14:10

Решение о ликвидации "Всероссийского азербайджанского конгресса" вступило в законную силу

Верховный суд РФ во вторник подтвердил законность ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Решение по заявлению Минюста о ликвидации организации оставлено в без изменения", - сказала представитель суда.

Таким образом, решение в ступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Минюст РФ добивался ликвидации организации в связи с многочисленными грубыми нарушениями с ее стороны. В частности, наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности, не соблюдаются требования о периодичности проведения президиума.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, КОНГРЕСС, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]