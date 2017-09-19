Верховный суд РФ во вторник подтвердил законность ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Решение по заявлению Минюста о ликвидации организации оставлено в без изменения", - сказала представитель суда.

Таким образом, решение в ступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Минюст РФ добивался ликвидации организации в связи с многочисленными грубыми нарушениями с ее стороны. В частности, наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности, не соблюдаются требования о периодичности проведения президиума.