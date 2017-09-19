Ирак и ряд других стран ОПЕК+ предлагают увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%

Ирак и ряд других стран, участвующих в сделке ОПЕК+, выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра нефти Ирака Джаббара Али Хусейн аль-Луэйби.
По его словам, страны ОПЕК+ ведут переговоры о дальнейших действиях, однако твердого решения, в том числе о дальнейшем сокращении добычи, пока нет.
В настоящее время Ирак превышает свои обязательства по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, сократив добычу нефти на 270 тыс. б/с вместо требуемых 210 тыс. б/с. В целом Ирак сократил добычу нефти до 4,32-4,35 млн б/с по сравнению с 4,565 млн б/с на начало года.
По словам Д.аль-Луэйби, сокращение добычи странами ОПЕК "идет хорошо". Страны не-ОПЕК выполняют условия соглашения в меньшей степени, хотя это соответствует ожиданиям, подчеркнул министр нефти Ирака.
Он также отметил, что цены на нефть и в целом состояние мирового нефтяного рынка улучшаются. При этом спрос на нефть, по его словам, продолжит расти в течение следующих двух-трех лет.
Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию. В мае было принято решение продлить соглашение ещё на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.
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