Ирак и ряд других стран ОПЕК+ предлагают увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%

Ирак и ряд других стран, участвующих в сделке ОПЕК+, выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра нефти Ирака Джаббара Али Хусейн аль-Луэйби.

По его словам, страны ОПЕК+ ведут переговоры о дальнейших действиях, однако твердого решения, в том числе о дальнейшем сокращении добычи, пока нет.

В настоящее время Ирак превышает свои обязательства по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, сократив добычу нефти на 270 тыс. б/с вместо требуемых 210 тыс. б/с. В целом Ирак сократил добычу нефти до 4,32-4,35 млн б/с по сравнению с 4,565 млн б/с на начало года.

По словам Д.аль-Луэйби, сокращение добычи странами ОПЕК "идет хорошо". Страны не-ОПЕК выполняют условия соглашения в меньшей степени, хотя это соответствует ожиданиям, подчеркнул министр нефти Ирака.

Он также отметил, что цены на нефть и в целом состояние мирового нефтяного рынка улучшаются. При этом спрос на нефть, по его словам, продолжит расти в течение следующих двух-трех лет.

Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию. В мае было принято решение продлить соглашение ещё на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.