Белорусский лидер рассказал о желании бизнесменов оставаться под государственным контролем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что бизнесмены сами просят контролировать их.

"Мы снимаем практически все барьеры. С другой стороны, я требовал жесточайшую ответственность бизнесменов, руководителей компаний за результат, за то, что происходит у них в фирмах. Допустил какие-то просчеты, не дай бог, погибли люди - собирайся и иди в тюрьму. А как иначе: вот вам свобода и никакой ответственности? Нет", - сказал А.Лукашенко, принимая во вторник с докладом министра экономики Владимира Зиновского.

При этом президент отметил, что встречался с бизнесменами, и они согласны с требованиями по усилению ответственности.

"И меня уже многие предупреждают: смотрите не уйдите от контроля за нами. Если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, породить в стране бардак, контроль должен быть", - рассказал А.Лукашенко.

Он отметил, что выступает "против излишнего контроля, но надо оставить те контрольные функции, которые нужны государству".