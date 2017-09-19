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СНГ 19.09.2017 14:48

Белорусский лидер рассказал о желании бизнесменов оставаться под государственным контролем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что бизнесмены сами просят контролировать их.

"Мы снимаем практически все барьеры. С другой стороны, я требовал жесточайшую ответственность бизнесменов, руководителей компаний за результат, за то, что происходит у них в фирмах. Допустил какие-то просчеты, не дай бог, погибли люди - собирайся и иди в тюрьму. А как иначе: вот вам свобода и никакой ответственности? Нет", - сказал А.Лукашенко, принимая во вторник с докладом министра экономики Владимира Зиновского.

При этом президент отметил, что встречался с бизнесменами, и они согласны с требованиями по усилению ответственности.

"И меня уже многие предупреждают: смотрите не уйдите от контроля за нами. Если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, породить в стране бардак, контроль должен быть", - рассказал А.Лукашенко.

Он отметил, что выступает "против излишнего контроля, но надо оставить те контрольные функции, которые нужны государству".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БИЗНЕС, БАРЬЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]