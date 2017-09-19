Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит во вторник заявил, что ураган "Мария" разрушил на острове "все, что только можно купить за деньги".

На своей странице в "Фейсбуке" он написал: "Порывы ветра снесли крыши домов почти всех, с кем мне удалось пообщаться. Крыша моей официальной резиденции была одной из первых, которая была снесена".

По его словам, ураган "опустошил" Доминику.

Премьер обратился к "дружественным странам" с просьбой оказать помощь жителям Доминики в ликвидации последствий стихии.

"Главное, на чем мы сосредотачиваемся сейчас, заключается в спасении тех, кто оказался заблокирован в результате урагана, а также в оказании помощи пострадавшим", - отметил премьер Доминики.

Ранее урагану "Мария" была присвоена наивысшая - пятая - категория мощности по шкале Саффира-Симпсона. В течение вторника он ослабевал до четвертой категории, однако вскоре вновь усилился до самого высокого уровня. Максимальная скорость порывов ветра достигает 260 км/ч.

На острова Карибского бассейна ранее пришелся удар другого мощного урагана - "Ирма", в результате которого погибли десятки человек.