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Дальнее зарубежье 19.09.2017 15:19

Премьер Доминики заявляет, что ураган "Мария" привел к катастрофическим последствиям

Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит во вторник заявил, что ураган "Мария" разрушил на острове "все, что только можно купить за деньги".

На своей странице в "Фейсбуке" он написал: "Порывы ветра снесли крыши домов почти всех, с кем мне удалось пообщаться. Крыша моей официальной резиденции была одной из первых, которая была снесена".

По его словам, ураган "опустошил" Доминику.

Премьер обратился к "дружественным странам" с просьбой оказать помощь жителям Доминики в ликвидации последствий стихии.

"Главное, на чем мы сосредотачиваемся сейчас, заключается в спасении тех, кто оказался заблокирован в результате урагана, а также в оказании помощи пострадавшим", - отметил премьер Доминики.

Ранее урагану "Мария" была присвоена наивысшая - пятая - категория мощности по шкале Саффира-Симпсона. В течение вторника он ослабевал до четвертой категории, однако вскоре вновь усилился до самого высокого уровня. Максимальная скорость порывов ветра достигает 260 км/ч.

На острова Карибского бассейна ранее пришелся удар другого мощного урагана - "Ирма", в результате которого погибли десятки человек.

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Тэги: ДОМИНИКА, УРАГАН, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]