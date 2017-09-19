Саакашвили обоснуется в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что намерен ближайшее время проживать в Черкасской области и оттуда осуществлять свои поездки по всем областям Украины.
"Сегодня ночью я уезжаю опять (из Киева - ИФ). Я обоснуюсь в центре Украины, в Черкасской области, и буду ездить оттуда по всей Украине", - сказал он журналистам во вторник в Киеве на пересечении улиц Институтская-Банковая, неподалеку от здания Администрации президента Украины.
Он прибыл сюда для того, чтобы передать требования о предоставлении ему всех документов, на основании которых он был лишен гражданства Украины.
Политик отметил, что группа общественных организаций, которые поддерживают М.Саакашвили, и его соратник, выступили с рядом инициатив и 17-го октября намерены в Киеве заявить о необходимости создания антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности, урегулирования процедуры импичмента президента, а также о необходимости принятия нового закона о выборах.
"Мы будем вести диалог, и мы 17-го октября все соберемся здесь (в Киеве) в поддержку украинского народа", - заявил он.
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