Азербайджан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ВБ в сфере управления твердыми бытовыми отходами

Правительство Азербайджана заинтересовано в продолжении сотрудничества с Всемирным банком в реализации проекта по единому управлению бытовыми отходами, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
"Завершается реализация проекта "Единая система управления твердыми бытовыми отходами", в рамках которого проведена реабилитация Балаханинского полигона обезвреживания твердых бытовых отходов. Этот проект получил специальный приз от Всемирного банка", - сказал Ш.Мустафаев во вторник на конференции, посвященной 25-летию сотрудничества Азербайджана и Всемирного банка.
По его словам, правительство Азербайджана заинтересовано в расширении системы управления твердыми бытовыми отходами на всю территорию страны и заинтересовано в дальнейшем сотрудничество с ВБ в этом направлении.
Как сообщалось ранее, Всемирный банк выделил правительству Азербайджана кредит в $29,5 млн в рамках проекта "Единое управление твердыми бытовыми отходами". Общая стоимость проекта составляла $41 млн, доля правительства Азербайджана - $11,5 млн.
В июне 2013 год ВБ утвердил предоставление Азербайджану допкредита на реализацию данного проекта в размере $47,1 млн, еще $8 млн дополнительно выделило правительство Азербайджана.
Средства допкредита предусматривалось направить на полную реабилитацию Балаханинского полигона, подготовку краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного плана мероприятий в рамках национальной стратегии управления бытовыми отходами, совершенствование законодательства в этой сфере, подготовку технико-экономического обоснований региональных полигонов отходов. Использование средств допкредита рассчитано на 2014-2017гг.
А.Азизов
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