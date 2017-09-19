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Экология 19.09.2017 14:37

Азербайджан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ВБ в сфере управления твердыми бытовыми отходами

Правительство Азербайджана заинтересовано в продолжении сотрудничества с Всемирным банком в реализации проекта по единому управлению бытовыми отходами, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"Завершается реализация проекта "Единая система управления твердыми бытовыми отходами", в рамках которого проведена реабилитация Балаханинского полигона обезвреживания твердых бытовых отходов. Этот проект получил специальный приз от Всемирного банка", - сказал Ш.Мустафаев во вторник на конференции, посвященной 25-летию сотрудничества Азербайджана и Всемирного банка.

По его словам, правительство Азербайджана заинтересовано в расширении системы управления твердыми бытовыми отходами на всю территорию страны и заинтересовано в дальнейшем сотрудничество с ВБ в этом направлении.

Как сообщалось ранее, Всемирный банк выделил правительству Азербайджана кредит в $29,5 млн в рамках проекта "Единое управление твердыми бытовыми отходами". Общая стоимость проекта составляла $41 млн, доля правительства Азербайджана - $11,5 млн.

В июне 2013 год ВБ утвердил предоставление Азербайджану допкредита на реализацию данного проекта в размере $47,1 млн, еще $8 млн дополнительно выделило правительство Азербайджана.

Средства допкредита предусматривалось направить на полную реабилитацию Балаханинского полигона, подготовку краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного плана мероприятий в рамках национальной стратегии управления бытовыми отходами, совершенствование законодательства в этой сфере, подготовку технико-экономического обоснований региональных полигонов отходов. Использование средств допкредита рассчитано на 2014-2017гг.

А.Азизов

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Тэги: ВБ, ЭКОЛОГИЯ, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]