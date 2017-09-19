Французская авиакомпании "Эр Франс" во вторник объявила об отмене полетов в Пуант-а-Питр (остров Гваделупа) в связи с ураганом "Мария".

В распространенном во вторник коммюнике авиакомпании отмечается, что накануне рейса на Гваделупу также не было.

Ожидается, что все застрявшие пассажиры будут отправлены на остров из парижского аэропорта "Шарль-де Голль" в среду большим бортом.

Между тем, французский телеканал БФМ информирует, что из-за урагана не выполняются авиарейсы и между Карибскими островами.