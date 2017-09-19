СМИ узнали, что Трамп в речи на ГА ООН призовет использовать национализм как новую основу международного сотрудничества

Президент США Дональд Трамп во вторник в ходе своей первой речи перед лидерами государств-членов ООН изложит свое видение проблем международной политики на основе приоритетов внутренней политики США, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
По информации источника газеты "Уолл-стрит джорнэл", речь Д.Трампа "будет сочетать в себе изложение националистических тезисов его собственной кампании с призывом к использованию национализма других стран как новой основы для международного сотрудничества".
"То, что делает президент, это объяснение, как принцип "America First" (англ.: "Америка в первую очередь") может сочетаться не только с целью международного сотрудничества, но и может стать основой сотрудничества США с другими странами", - говорит источник издания.
По данным телеканала Си-Эн-Эн, американский президент также выступит с жесткими предостережениями в адрес Ирана и КНДР, и намерен поговорить о роли, которую играют некоторые страны в поддержке северокорейского режима.
"Трамп призовет к коллективной ответственности и сотрудничеству между странами по вопросам борьбы с терроризмом, военной и ядерной угрозы КНДР и соблюдения Ираном ядерного соглашения", - отмечает газета "Уолл-cтрит джорнэл".
Кроме того, Д.Трамп поднимет вопросы политического кризиса Венесуэлы и реформирования ООН, призовет государства-члены ООН к большей вовлеченности в проблемы XXI века, в том числе финансового характера, поскольку "США несут на себе слишком большое финансовое и военное бремя как мировой лидер".
По его словам источника телеканала Си-Эн-Эн, речь американского президента будет также нести "глубоко философский посыл".
Согласно источнику газеты "Уолл-стрит джорнэл", знакомому с черновой версией текста выступления, Д.Трамп уделил значительное количество времени подготовке черновика совместно с советниками, поскольку считает эту речь в ООН "невероятным моментом и огромной возможностью продемонстрировать американское лидерство и ценности США".
Президент США выступит третьим по счету после генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Бразилии Мишела Темера. Сессия начнется в 9:00 по местному времени (17:00) в Нью-Йорке.
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