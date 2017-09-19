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СНГ 19.09.2017 17:02

Поставки летального оружия США на Украину могут вовлечь Америку в военный конфликт в Донбассе - Пушков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что США могут оказаться вовлеченными в конфликт на Украине в результате поставок оружия.

"Из-за поставок оружия Украине США рискуют оказаться вовлеченными в конфликт. Неумная и опасная политика. Так считают эксперты и в самих США", - написал А.Пушков на своей странице в Твиттер во вторник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что одобренный сенатом США законопроект об оборонном бюджете предусматривает выделение Украине $500 млн.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сферах безопасности и обороны", - написал президент в Фейсбуке. По словам П.Порошенко, проект закона санкционирует предоставление Киеву летальных вооружений оборонительного характера.

Ранее А.Пушков высказал мнение, что заявления П.Порошенко о намерении освободить Донбасс с помощью американского оружия противоречат утверждениям США об оборонительном характере таких вооружений.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, США, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]