В Бакинский порт вошли два корабля Каспийской флотилии РФ

Малый ракетный корабль «Великий Устюг» и морской буксир «МБ-58» Каспийской флотилии России вошли во вторник в порт в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В рамках дружеского визита экипаж кораблей проведет встречи в командовании ВМС и ознакомится с процессом образования в Высшей военной школе Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Российские корабли будут находиться в порту Баку до 22 сентября.

Ф.Исазаде