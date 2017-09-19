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Регион 19.09.2017 14:54

В Бакинский порт вошли два корабля Каспийской флотилии РФ

Малый ракетный корабль «Великий Устюг» и морской буксир «МБ-58» Каспийской флотилии России вошли во вторник в порт в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В рамках дружеского визита экипаж кораблей проведет встречи в командовании ВМС и ознакомится с процессом образования в Высшей военной школе Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Российские корабли будут находиться в порту Баку до 22 сентября.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ВМФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]