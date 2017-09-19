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СНГ 19.09.2017 17:16

Белоруссия ожидает поставки корпуса реактора на II блок БелАЭС в сентябре-октябре

Белоруссия ожидает прибытия корпуса реактора для второго энергоблока строящейся Белорусской АЭС в сентябре-октябре, сообщил журналистам замминистра энергетики страны Михаил Михадюк.

"Он уже в дороге. В сентябре - начале октября он должен прибыть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, ввод первого энергоблока ожидается в 2019 году, второго - в 2020 году.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РЕАКТОР, КОРПУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]