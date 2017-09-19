Белоруссия ожидает поставки корпуса реактора на II блок БелАЭС в сентябре-октябре

Белоруссия ожидает прибытия корпуса реактора для второго энергоблока строящейся Белорусской АЭС в сентябре-октябре, сообщил журналистам замминистра энергетики страны Михаил Михадюк.

"Он уже в дороге. В сентябре - начале октября он должен прибыть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, ввод первого энергоблока ожидается в 2019 году, второго - в 2020 году.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").