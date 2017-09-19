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Дальнее зарубежье 19.09.2017 17:32

Еврокомиссия объявила о новых мерах борьбы против кибератак и о создании Агентства ЕС по кибербезопасности

Экономические последствия от киберпреступности в Евросоюзе только за последние четыре года увеличились в пять раз, и, чтобы обеспечить Европу адекватными орудиями противодействия кибератакам, Еврокомиссия и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини предложили ряд мер по усилению кибербезопасности союза.

Во вторник эти меры огласил заместитель председателя Европейской комиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип, член Европейской комиссии по союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг и член Европейской комиссии по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль.

"Мы все более и более зависим от данных, и это причина, по которой важно защищать их от любых атак. Кибернетические атаки стали все более и более частыми, глобальными, изощренными, и Европа должна быть в состоянии противостоять этим атакам круглосуточно во всех странах ЕС", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе А.Ансип.

Он объявил о предложении Еврокомиссии создать Агентство ЕС по кибербезопасности, которое будет помогать государствам-членам союза действовать в связи с кибератаками.

Предложено также внедрить новую европейскую систему сертификации, которая позволит "гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде".

По словам А.Ансипа, "ни одна страна не может в одиночку справиться с проблемой кибербезопасности".

"Наши инициативы усиливают сотрудничество, чтобы страны ЕС могли представлять единый фронт. Мы также предлагаем новые меры для стимуляции инвестиций в инновации и содействие "кибергигиене", - объяснил зампред Еврокомиссии.

Выступая 13 сентября в Европарламенте с докладом о состоянии Евросоюза, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер указал на то, что за минувший год в ЕС было зарегистрировано более 4 тыс. атак вымогающих программ в день, и 80% европейских предприятий пережили, как минимум, один инцидент, связанный с кибербезопасностью.

По словам Ж.-К.Юнкера, "Европа остается плохо оснащенной перед лицом кибератак". В своем докладе он сообщил о предстоящем создании Агентства ЕС по кибербезопасности.

Член Еврокомиссии по внутренним делам Димитрис Аврамопулос заявил 18 сентября, выступая на конференции по международной безопасности киберпространства на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Евросоюз отстает в этой области.

"Мы должны были предвидеть настоятельную необходимость кибербезопасности. Теперь мы должны реагировать. И лучше поздно, чем никогда", - заявил Д.Аврамопулос.

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Тэги: ЕС, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, МЕРЫ


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