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ТЭК 19.09.2017 15:14

Средний размер пенсии нефтяников в Азербайджане составляет $253 - Минтруда

Средний размер пенсии работников нефтяной промышленности в Азербайджане равен 430,8 манат ($253,3 по текущему курсу), сообщает отдел по связям с общественностью Минтруда и соцзащиты населения (МТСЗН).

«Размер выплачиваемой им пенсии ежегодно увеличивается», - говорится в сообщении.

В настоящее время пенсию получают 28,3 тыс. работников нефтяной промышленности республики.

В сообщении отмечается, что компания SOCAR в январе-августе текущего года произвела отчислений по обязательному социальному страхованию на сумму свыше 96 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НЕФТЯНИКИ, ПЕНСИЯ, СРЕДНЯЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]