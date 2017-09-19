Средний размер пенсии нефтяников в Азербайджане составляет $253 - Минтруда

Средний размер пенсии работников нефтяной промышленности в Азербайджане равен 430,8 манат ($253,3 по текущему курсу), сообщает отдел по связям с общественностью Минтруда и соцзащиты населения (МТСЗН).

«Размер выплачиваемой им пенсии ежегодно увеличивается», - говорится в сообщении.

В настоящее время пенсию получают 28,3 тыс. работников нефтяной промышленности республики.

В сообщении отмечается, что компания SOCAR в январе-августе текущего года произвела отчислений по обязательному социальному страхованию на сумму свыше 96 млн манатов.

А.Азизов