Средний размер пенсии нефтяников в Азербайджане составляет $253 - Минтруда

Средний размер пенсии работников нефтяной промышленности в Азербайджане равен 430,8 манат ($253,3 по текущему курсу), сообщает отдел по связям с общественностью Минтруда и соцзащиты населения (МТСЗН).
«Размер выплачиваемой им пенсии ежегодно увеличивается», - говорится в сообщении.
В настоящее время пенсию получают 28,3 тыс. работников нефтяной промышленности республики.
В сообщении отмечается, что компания SOCAR в январе-августе текущего года произвела отчислений по обязательному социальному страхованию на сумму свыше 96 млн манатов.
А.Азизов
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