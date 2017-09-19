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Карабахский конфликт 19.09.2017 15:16

Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность личного состава на азербайджано-армянской госгранице

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил боеспособность воинских частей и боеготовность личного состава на линии обороны на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Руководство Минобороны с целью проверки боеспособности воинских частей, боевой и морально-психологической готовности личного состава Вооруженных сил, а также проверки условий обеспечения безопасности гражданского населения, посетил отделения, расположенные в направлении азербайджано-армянской государственной границы»,- говорится в сообщении.

З.Гасанов, проверив надежность организации охраны государственной границы, высоко оценил готовность личного состава, проходящего службу в горной местности, суровых климатических условиях лицом к лицу с противником.

Согласно информации, глава оборонного ведомства Азербайджана также понаблюдал за расположенными напротив позициями противника. «Министр дал поручения по укреплению линии обороны и повышению боеспособности отделений»,- отмечается в сообщении.

З.Гасанов также посетил населенные пункты, находящиеся вдоль линии соприкосновения армяно-азербайджанских Вооруженных сил. «Он поинтересовался вопросами безопасности местных жителей, выслушал их проблемы»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЧАСТИ, БОЕГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]