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Дальнее зарубежье 19.09.2017 15:25

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор - СМИ

Боевики террористической группировки ИГИЛ сбили вертолет ВВС Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили арабские СМИ со ссылкой на местные источники.

По их данным, вертолет сирийских правительственных сил был сбит около города Шамития близ Евфрата.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки ИГИЛ. В минувший понедельник правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора.

В Минобороны РФ сообщили, что "штурмовые отряды сирийской армии выбили боевиков ИГИЛ из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм".

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ПОТЕРЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]