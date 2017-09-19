Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор - СМИ

Боевики террористической группировки ИГИЛ сбили вертолет ВВС Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили арабские СМИ со ссылкой на местные источники.
По их данным, вертолет сирийских правительственных сил был сбит около города Шамития близ Евфрата.
В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки ИГИЛ. В минувший понедельник правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора.
В Минобороны РФ сообщили, что "штурмовые отряды сирийской армии выбили боевиков ИГИЛ из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм".
Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность личного состава на азербайджано-армянской госгранице
Решение о ликвидации "Всероссийского азербайджанского конгресса" вступило в законную силу
Автор книги о транснациональном армянском терроризме обратился в генпрокуратуру РФ с наличием угрозы своей безопасности
Средний размер пенсии нефтяников в Азербайджане составляет $253 - Минтруда
Ирак и ряд других стран ОПЕК+ предлагают увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%
Выставка Bakutel 2017 пройдет в Баку в первой декаде декабря
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19 пройдет в Баку - СМИ
Азербайджан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ВБ в сфере управления твердыми бытовыми отходами
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 7 пострадали - МВД
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»