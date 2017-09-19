Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор - СМИ

Боевики террористической группировки ИГИЛ сбили вертолет ВВС Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили арабские СМИ со ссылкой на местные источники.

По их данным, вертолет сирийских правительственных сил был сбит около города Шамития близ Евфрата.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки ИГИЛ. В минувший понедельник правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора.

В Минобороны РФ сообщили, что "штурмовые отряды сирийской армии выбили боевиков ИГИЛ из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм".