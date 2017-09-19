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СНГ 19.09.2017 15:32

Тела трех давно погибших альпинистов найдены на Эльбрусе

Спасатели обнаружили под западной вершиной Эльбруса с северной стороны тела трех альпинистов, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

Предположительно, это украинская группа, пропавшая на Эльбрусе в 2000-х годах.

"Точно сказать смогут только следователи после опознания", - отметил собеседник агентства.

По его словам, тела увидели с вертолета при облете Эльбруса, "они вытаяли из-за необычно продолжительной теплой погоды".

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЬБРУС, ТЕЛА, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]