Тела трех давно погибших альпинистов найдены на Эльбрусе

Спасатели обнаружили под западной вершиной Эльбруса с северной стороны тела трех альпинистов, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

Предположительно, это украинская группа, пропавшая на Эльбрусе в 2000-х годах.

"Точно сказать смогут только следователи после опознания", - отметил собеседник агентства.

По его словам, тела увидели с вертолета при облете Эльбруса, "они вытаяли из-за необычно продолжительной теплой погоды".