Трамп обещает мощно выступить на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп пообещал, что во вторник произнесет запоминающуюся речь с трибуны Генассамблеи ООН.
"Сегодня в ООН - большой день. Много хороших событий, но также - некоторые количество трудностей. У нас хорошая команда. В 10:00 утра (17:00 мск - ИФ) будет мощное выступление", - написал он в "Твиттере".
Ранее сообщалось, что как раз в районе 16:30-17:00 мск Д.Трамп выступит в ООН и коснется ряда крупных международных проблем.
По сообщению американских СМИ, Д.Трамп во вторник в ходе своей первой речи перед лидерами государств-членов ООН изложит свое видение проблем международной политики на основе приоритетов внутренней политики США.
По информации источника газеты "Уолл-стрит джорнэл", речь Д.Трампа "будет сочетать в себе изложение националистических тезисов его собственной кампании с призывом к использованию национализма других стран как новой основы для международного сотрудничества".
По данным телеканала Си-Эн-Эн, американский президент также выступит с жесткими предостережениями в адрес Ирана и КНДР, и намерен поговорить о роли, которую играют некоторые страны в поддержке северокорейского режима.
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