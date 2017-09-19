Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0368 RUR   0.0293 GBR   2.3022 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 30° Завтра 19° 31° 21 Сен 19° 32° 22 Сен 18° 32°

Дальнее зарубежье 19.09.2017 17:46

Трамп обещает мощно выступить на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп пообещал, что во вторник произнесет запоминающуюся речь с трибуны Генассамблеи ООН.

"Сегодня в ООН - большой день. Много хороших событий, но также - некоторые количество трудностей. У нас хорошая команда. В 10:00 утра (17:00 мск - ИФ) будет мощное выступление", - написал он в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что как раз в районе 16:30-17:00 мск Д.Трамп выступит в ООН и коснется ряда крупных международных проблем.

По сообщению американских СМИ, Д.Трамп во вторник в ходе своей первой речи перед лидерами государств-членов ООН изложит свое видение проблем международной политики на основе приоритетов внутренней политики США.

По информации источника газеты "Уолл-стрит джорнэл", речь Д.Трампа "будет сочетать в себе изложение националистических тезисов его собственной кампании с призывом к использованию национализма других стран как новой основы для международного сотрудничества".

По данным телеканала Си-Эн-Эн, американский президент также выступит с жесткими предостережениями в адрес Ирана и КНДР, и намерен поговорить о роли, которую играют некоторые страны в поддержке северокорейского режима.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ООН


Похожие новости


Трамп высказался в поддержку планов Гутерриша реформировать ООН Запрет на въезд в США должен быть более жестким - Трамп Трамп признал, что не знал о существовании пятой категории ураганов Трамп рассматривает новую стратегию давления на Иран - СМИ Власти США готовы помочь населению справиться с ураганом "Ирма" - Трамп США готовятся к урагану "Ирма", который может оказаться самым мощным в Атлантике - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]