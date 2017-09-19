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Дальнее зарубежье 19.09.2017 18:05

Секретная служба США перестала охранять советника Трампа Келлиэнн Конуэй

Секретная служба США перестала охранять советника Трампа Келлиэнн Конуэй, также как и сына президента Дональда Трампа-младшего и его супругу Ванессу, сообщает во вторник "Фокс ньюс".

"С советника Келлиэнн Конуэй также была снята защита Секретной службы", - цитирует телеканал слова источника.

По данным газеты "Нью-Йорк таймс", охрана Секретной службы США была приставлена к ней в первые дни работы (нынешней - ИФ) администрации, но уровень угрозы с тех пор изменился".

Ранее сообщалось, что Д.Трамп-младший решил отказаться от круглосуточной охраны Секретной службы, чтобы иметь больше личного пространства.

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Тэги: США, СОВЕТНИК, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]