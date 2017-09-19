Секретная служба США перестала охранять советника Трампа Келлиэнн Конуэй, также как и сына президента Дональда Трампа-младшего и его супругу Ванессу, сообщает во вторник "Фокс ньюс".

"С советника Келлиэнн Конуэй также была снята защита Секретной службы", - цитирует телеканал слова источника.

По данным газеты "Нью-Йорк таймс", охрана Секретной службы США была приставлена к ней в первые дни работы (нынешней - ИФ) администрации, но уровень угрозы с тех пор изменился".

Ранее сообщалось, что Д.Трамп-младший решил отказаться от круглосуточной охраны Секретной службы, чтобы иметь больше личного пространства.