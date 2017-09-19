ЕС выступает за решение ливийской проблемы в рамках ООН - Могерини

Европейский союз видит единственно верный путь решения ливийской проблемы - в рамках ООН, и это позиция всех стран ЕС, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Мы считаем, что трек ООН - единственный, которому надо следовать при полной поддержке всех нас", - сказала она на встрече с прессой по случаю неформального совещания министров иностранных дел стран ЕС на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По ее словам, "это означает, что Европейский союз рассматривает Ливию как приоритет (своей внешней политики)".
"Это связано не только с миграционными потоками, но также с нашей безопасностью, и в первую очередь с благосостоянием ливийского народа. Иногда мы забываем, что он тоже заслуживает жизни в мире и процветании", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
Она отвергла спекуляции о наметившемся расколе между странами союза по вопросу о ливийском урегулировании.
"Все усилия, предпринятые в последние месяцы Францией, а также (Объединенными арабскими) Эмиратами или другими странами, направленные на то, чтобы посадить за стол переговоров (председателя Президентского совета Ливии) Файеза Серраджа и (генерала Халифу) Хафтара и содействовать их диалогу, только приветствуются, и именно так поддерживается трек ООН", - отметила Ф.Могерини.
Она считает, что единство международного сообщества - Европы, арабского мира, Африканского союза, ООН - должно показать ливийцам, что они также могут объединиться.
Ф.Могерини отметила, что ЕС выступает главным поставщиком гуманитарной помощи внутри Ливии, финансирует крупные проекты на местах в области здравоохранения и других социальных услуг. С декабря он финансирует действия МОМ, УВБК и ЮНИСЕФ в лагерях беженцев на территории Ливии.
Доступ международных организаций в эти лагеря - это для ЕС приоритет номер один: их надо спасти, помочь им, а если они того захотят, содействовать возвращению на родину, подчеркнула Ф.Могерини.
При содействии ЕС добровольно вернулись на родину более 7 тыс. иммигрантов, оказавшихся в лагерях в Ливии, добавила она.
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