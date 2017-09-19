Назарбаев заявил оппозиционному кандидату в президенты Киргизии о готовности эффективно сотрудничать со следующим главой соседней республики

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял кандидата в президенты Киргизии, лидера оппозиционной партии "Республика" Омурбека Бабанова, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
В ходе встречи Н.Назарбаев отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений.
"Сейчас Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны - это очень важный момент в жизни каждого государства. За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами. Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ", - сказал Н.Назарбаев.
Глава государства акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Киргизии.
"Нам нечего делить. Мы всегда ранее поддерживали братский народ Кыргызстана и сейчас готовы оказать ему всю необходимую помощь. Это касается сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и вступления вашей страны в ЕАЭС", - заключил президент Казахстана.
В свою очередь О.Бабанов подчеркнул, что киргизский народ высоко ценит и поддерживает миротворческие усилия Н.Назарбаева.
"В мою бытность премьер-министром Кыргызстана, вы постоянно оказывали нам всестороннюю помощь. Мы с радостью воспринимаем все успехи братского нам Казахстана", - сказал О.Бабанов.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Глава государства в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
О.Бабанов является лидером оппозиционной партии "Республика".
В минувшее воскресенье О.Бабанов и другой кандидат на пост президента, лидер оппозиционной партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев подписали соглашение об объединении и создании предвыборного тандема. Согласно их договоренностям, если О.Бабанов станет президентом, то Б.Торобаев - премьер-министром.
В 2010 году О.Бабанов и Б.Торобаев вместе создавали партию "Республика" и были избраны в парламент по партийным спискам, а в 2012 году Б.Торобаев заявил о создании собственной политической организации, которая дважды побеждала на региональных выборах в Джалал-Абадской области (юг Киргизии). На парламентских выборах 2015 года "Онугуу-Прогресс" получила 13 мандатов из 120 в парламенте республики. Возглавляемая О.Бабановым оппозиционная фракция "Республика-Ата-Журт" обладает 28 мандатами.
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