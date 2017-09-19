Загорелся склад производителя натуральной косметической продукции «Газелли» в Баку

Возгорание возникло во вторник на складе производителя натуральной косметической продукции компании «Газелли» в Хазарском районе Баку, отмечают пользователи социальных сетей.

К тушению пожара привлечены сотрудники противопожарной службы МЧС Азербайджана.

Р.Бабаев