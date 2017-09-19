РФ и Камбоджа подписали межправсоглашение о мирном атоме

Госкорпорация "Росатом" сообщила о подписании межправсоглашения с Камбоджей о сотрудничестве в мирном атоме.

"Подписали ряд соглашений со странами-новичками - Парагвай и Камбоджа",- , сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. По словам топ-менеджера, "без межправительственных соглашений о развитии сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии двинуться нельзя". "Парагвай и Камбоджа - два наших новых партнера. С ними подписаны межправительственные соглашения",- отметил он.

А.Лихачев также сообщил о подписании контракта по ядерному центру в Боливии, первые коммерческие контракты по которому были подписаны прошлым летом. "Боливия. Большой многоцелевой исследовательский ядерный центр на основе исследовательского реактора российского дизайна. Уже подписан контракт. Это не просто шаг вперёд, это фактически старт проекта",- сказал топ-менеджер.

Ранее во вторник Россия и Парагвай подписали межправсоглашение о сотрудничестве в мирном атоме в рамках 61-й генконференции МАГАТЭ.

Как сообщалось, в марте 2016 года Россия и Камбоджа подписали протокол с целью создания рабочей группы по вопросам мирного атома.

В конце ноября 2015 года "Росатом" подписала с Камбоджей меморандум, предусматривающий строительство ядерного центра на базе многоцелевых исследовательских реакторов. Предполагается также сотрудничество в сфере ядерной безопасности, по радиоизотопной продукции, в обучении персонала. Как пояснял тогда Сергей Кириенко, возглавлявший на тот момент "Росатом", Камбоджа думает о перспективе создания АЭС, но пока речь идет о создании исследовательского центра и реактора.