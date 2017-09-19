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Внешняя политика 19.09.2017 17:21

Содокладчики МК ПАСЕ рекомендуют парламенту Азербайджана усовершенствовать законодательство о НПО

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Азербайджанувыступили с заявлением по итогам своего визита в Азербайджан.

«Мы хотели бы поблагодарить власти Азербайджана за продолжение откровенного диалога», - отмечается в заявлении, размещенном на официальном сайте ПАСЕ.

Содокладчики МК ПАСЕ положительно оценили выход на свободу помощника председателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), финансового директора газеты «Азадлыг» Фаика Амирли.

«Мы приветствуем выход на свободу Ф.Амирли и надеемся, что в ближайшее время будут освобождены и другие осужденные, а также на то, что новых арестов не последует», - подчеркнули содокладчики.

Они отметили, что в рамках визита обсудили с азербайджанской стороной продолжающиеся реформы судебной системы. «Мы также призываем наших коллег в парламенте Азербайджана внести поправки в законодательство о НПО с целью обеспечения их функционирования и финансирования в соответствии с европейскими стандартами», - сказано в заявлении.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАСЕ, СОДОКЛАДЧИКИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]