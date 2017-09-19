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Внешняя политика 19.09.2017 17:32

Решение суда в РФ о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса не соответствует духу партнерства, заявляют в Баку

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Назим Ибрагимов сожалеет, что суд в РФ оставил в силе решение первой инстанции о ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК).

Верховный суд РФ во вторник подтвердил законность ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс".

«Решение суда вызывает большое сожаление. Принятое решение никоим образом не соответствует духу стратегического партнерства, существующего между двумя странами»,- говорится в заявлении Н.Ибрагимова.

Он выразил уверенность, руководство ВАК до конца будет отстаивать свои права, в том числе в российском суде более высокой инстанции.

По словам главы госкомитета, вопрос ВАК обсуждался с представителями различных госорганов РФ на различных уровнях, в ходе которых до российской стороны была доведена крайне чувствительная по данному вопросу позиция азербайджанского государства и общественности. «Несмотря на это, сохранение в силе апелляционной коллегией решения первой инстанции суда о ликвидации Конгресса еще раз подтверждает наличие сил, заинтересованных в ухудшении отношений наших стран»,- отметил глава госкомитета.

Н.Ибрагимов подчеркнул, что против Азербайджана в последнее время предпринимаются провокационные шаги, реализуются сценарии, направленные на эскалацию напряженности с ведущими центрами силы мира. «В этой связи, несомненно, что ликвидация ВАК служит интересам сил, которые нацелены на ослабление взаимного доверия между двумя странами, в том числе межгосударственных отношений»,- отметил он.

ВАК был создан в 2001 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВАК, ЛИКВИДАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]