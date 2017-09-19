Облигации SOCAR вновь подорожали

Облигации SOCAR, единственные массово скупаемые и продаваемые ценные бумаги в Азербайджане, вновь подорожали.

Как сообщили в компании PSG Kapital, являющейся маркетмейкером облигаций на вторичном рынке, в настоящее время выкупная цена облигаций SOCAR на бирже составляет 1007 долларов за одну облигацию, а приобрести облигации можно по цене в 1 010 долларов.

Основной причиной подорожания стоимости облигаций является рост спроса на них и приближение очередного даты по выплате процентов. Облигации SOCAR, номинальная стоимость которых составляет 1000 долларов, имеют годовую доходность в 5% или 50 долларов в год.

Проценты выплачиваются раз в три месяца, четыре раза в год. До сегодняшнего дня владельцы облигаций получили дивиденды по облигациям (12,5 доллара за каждую облигацию) - 17 января, 17 апреля и 17 июля. В целом, им было выплачено 3,75 миллиона долларов. Следующие выплаты по процентам планируется осуществить 17 октября и в этот день инвесторам будет выплачено 1,25 миллиона долларов.

Некоторые покупатели стараются приобрести облигации до этой даты, чтобы получить доход с процентных выплат. Именно поэтому в последнее время продажа облигаций особенно интенсифицировалась. Только в течение последней недели объем операций по купле-продаже облигаций SOCAR на вторичном рынке превысил 1 миллион долларов.

Другой фактор, который повышает интерес инвесторов к облигациям SOCAR, заключается в высокой ликвидности и гарантии, что стоимость облигаций никогда не упадет ниже 1000 долларов и их всегда можно будет сразу конвертировать в наличную валюту. По этой причине физические и юридические лица проявляют большой спрос к облигациям SOCAR.

Отметим, что наравне с компаниями и гражданами Азербайджане облигации SOCAR на вторичном рынке могут приобрести зарубежные физические и юридические лица. За прошедший период зарубежные инвесторы проявили большой интерес к этим ценным бумагам. На сегодня среди покупателей облигаций SOCAR есть граждане России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана и других стран.