Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0368 RUR   0.0293 GBR   2.3022 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 30° Завтра 19° 31° 21 Сен 19° 32° 22 Сен 18° 32°

19.09.2017 17:33

Облигации SOCAR вновь подорожали

Облигации SOCAR, единственные массово скупаемые и продаваемые ценные бумаги в Азербайджане, вновь подорожали.

Как сообщили в компании PSG Kapital, являющейся маркетмейкером облигаций на вторичном рынке, в настоящее время выкупная цена облигаций SOCAR на бирже составляет 1007 долларов за одну облигацию, а приобрести облигации можно по цене в 1 010 долларов.

Основной причиной подорожания стоимости облигаций является рост спроса на них и приближение очередного даты по выплате процентов. Облигации SOCAR, номинальная стоимость которых составляет 1000 долларов, имеют годовую доходность в 5% или 50 долларов в год.

Проценты выплачиваются раз в три месяца, четыре раза в год. До сегодняшнего дня владельцы облигаций получили дивиденды по облигациям (12,5 доллара за каждую облигацию) - 17 января, 17 апреля и 17 июля. В целом, им было выплачено 3,75 миллиона долларов. Следующие выплаты по процентам планируется осуществить 17 октября и в этот день инвесторам будет выплачено 1,25 миллиона долларов.

Некоторые покупатели стараются приобрести облигации до этой даты, чтобы получить доход с процентных выплат. Именно поэтому в последнее время продажа облигаций особенно интенсифицировалась. Только в течение последней недели объем операций по купле-продаже облигаций SOCAR на вторичном рынке превысил 1 миллион долларов.

Другой фактор, который повышает интерес инвесторов к облигациям SOCAR, заключается в высокой ликвидности и гарантии, что стоимость облигаций никогда не упадет ниже 1000 долларов и их всегда можно будет сразу конвертировать в наличную валюту. По этой причине физические и юридические лица проявляют большой спрос к облигациям SOCAR.

Отметим, что наравне с компаниями и гражданами Азербайджане облигации SOCAR на вторичном рынке могут приобрести зарубежные физические и юридические лица. За прошедший период зарубежные инвесторы проявили большой интерес к этим ценным бумагам. На сегодня среди покупателей облигаций SOCAR есть граждане России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана и других стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]