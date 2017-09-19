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19.09.2017 17:34

Выборы Членов Правления Caspian European Club переносятся на 18 октября

Основные выборы Членов Правления Caspian European Club, которые планировалось провести 20 сентября переносятся на 18 октября. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, причиной переноса выборов является то, что большинство кандидатов не набрали необходимое количество голосов на предвыборном голосовании на сайте http://caspianenergy.org/vote/index.php/en/vote-ru. «Перенос даты выборов еще раз демонстрирует прозрачность предвыборного процесса голосования, в котором могут принимать участие не только члены Caspian European Club, но и другие интернет пользователи, которые симпатизируют тем или иным кандидатам. На основных выборах будут принимать участие только члены Caspian European Club», - отметил Тельман Алиев.

«Выборы состоятся в рамках специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной туристическому сектору (Caspian Energy Tourism Forum) с участием заместителя министра туризма Азербайджана Назима Самедова.Результаты выборов будут оглашены во второй половине того же дня на семинаре в рамках Caspian European Club и Caspian American Club на тему «Изменения в Налоговом кодексе», который проведет представитель образовательного центра Barattson School of Business and Finance Азер Гамбаров в 15:00. Также 18 октября состоится традиционный CEO Lunch Baku», сказал он.

Ссылки для регистрации на вышеуказанных мероприятиях: http://www.caspianenergy.org/index.php/registration

Тельман Алиев напомнил, что выборам предшествует предварительное голосование, которое проводится с 17 мая 2017 года. Любой зарегистрированный пользователь может проголосовать на сайте http://caspianenergy.org/vote/index.php/en/vote-ru за того кандидата, который на их взгляд будет достойно представлять интересы бизнеса, доводить до представителей госструктур проблемы и предложения предпринимателей, а также способствовать еще большему развитию диалога бизнес-власть. «Кандидатам необходимо набрать более 1000 голосов, чтобы принять участие в основных выборах», - добавил Тельман Алиев и призвал всех предпринимателей активно участвовать в предварительном голосовании.

«На сайте www.caspianenergy.tv размещены видео-обращения кандидатов в члены правления Caspian European Club и Caspian American Club», - завершил он.

Caspian Energy, Caspian Energy Forum, Caspian Energy Award, Caspian Energy Club, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club, Caspian American Forum, CEO, CEO Lunch, Brand Award, и многие другие являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]