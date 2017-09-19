США обдумывают, следует ли сбивать не представляющие опасности для них северокорейские ракеты - СМИ

В администрации США обсуждают, нужно ли перехватывать северокорейские баллистические ракеты в случаях, когда они не представляют непосредственной опасности для американской территории, сообщает во вторник Си-Эн-Эн со ссылкой собственный источник.

Собеседник телеканала пояснил, что в Вашингтоне хотят определить, является ли в настоящее время северокорейская ракетная программа настолько продвинутой, что потребуется сбивать баллистические ракеты даже в случаях, когда они летят не к территории США или их союзников.

Си-Эн-Эн отмечает, что данный вопрос стал особенно актуальным для руководства США после недавних успешных испытаний в КНДР межконтинентальных баллистических ракет.