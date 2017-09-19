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Дальнее зарубежье 19.09.2017 19:31

США обдумывают, следует ли сбивать не представляющие опасности для них северокорейские ракеты - СМИ

В администрации США обсуждают, нужно ли перехватывать северокорейские баллистические ракеты в случаях, когда они не представляют непосредственной опасности для американской территории, сообщает во вторник Си-Эн-Эн со ссылкой собственный источник.

Собеседник телеканала пояснил, что в Вашингтоне хотят определить, является ли в настоящее время северокорейская ракетная программа настолько продвинутой, что потребуется сбивать баллистические ракеты даже в случаях, когда они летят не к территории США или их союзников.

Си-Эн-Эн отмечает, что данный вопрос стал особенно актуальным для руководства США после недавних успешных испытаний в КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

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Тэги: США, КНДР, РАКЕТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]