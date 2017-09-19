Банковские счета в Азербайджане имеют около 30% населения – IFC

Банковские счета в Азербайджане имеют около 29% населения, тогда как по Европе и Центральной Азии данный показатель составляет около 50%, заявил региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Южному Кавказу Ян ван Бильсен во вторник в Баку на презентации нового проекта "Электронные и цифровые финансовые услуги".
По его словам, реализация проекта позволит внедрить в Азербайджане инновативные модели, которые обеспечат население дешевыми финансовыми услугами и упростит процедуры сложных для банковских клиентов финансовых услуг.
Это особенно актуально для горных районов и сельских местностей, где доступ к финансовым ресурсам затруднен.
В целом, проект "Электронные и цифровые финансовые услуги" рассчитан на три года.
Азербайджан является членом IFC с 1995 года. За период сотрудничества корпорация предоставила $473 млн на реализацию проектов в частном секторе Азербайджана.
А.Азизов
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