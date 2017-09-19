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Дальнее зарубежье 19.09.2017 18:01

Генсек ООН заявил о решимости реформировать Всемирную организацию

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил во вторник на Генассамблее ООН, что намерен реформировать Всемирную организацию.

"Я привержен тому, чтобы провести реформу ООН", - сказал А.Гуттериш, выступая с ежегодным докладом с трибуны Генассамблеи.

Он уточнил, что страны-участники ООН уже "предпринимают комплексные действия для построения такой системы, которая бы поддерживала жизнь людей, с помощью которой мы действовали бы в области мира, безопасности, прав человека".

Генсек также упомянул о необходимости новых подходов к проблеме социальной эксплуатации в мире.

Накануне А.Гуттериш на открытии заседания высокого уровня, посвященного реформе ООН, заявил, что реформа организации необходима для более полного удовлетворения неотложных нужд населения Земли и для борьбы с бюрократией.

По словам А.Гутерриша, реформа должна включать в себя упрощение процедур и децентрализацию процесса принятия решений, повышение прозрачности и эффективности ведения дел в ООН.

Также генсек ООН упомянул среди прочих целей реформы укрепление гендерного равенства в структуре ООН и защиту лиц, информирующих о различных проблемах.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, РЕФОРМА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]