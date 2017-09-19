Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0368 RUR   0.0293 GBR   2.3022 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 30° Завтра 19° 31° 21 Сен 19° 32° 22 Сен 18° 32°

ТЭК 19.09.2017 18:09

Первый вице-президент SOCAR стал кавалером ордена "Труда" первой степени

Вице-президентам SOCAR по разработке месторождений Яшару Лятифову и по экологии Рафиге Гусейнзаде присвоено звание "Заслуженный инженер".

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Я.Лятифов и Р.Гусейнзаде удостоены этого звания за "долгосрочную эффективную деятельность в нефтяной промышленности".

Кроме этого, распоряжением И.Алиева первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде награжден орденом "Труда" первой степени.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТЫ, ЗВАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]