Вице-президентам SOCAR по разработке месторождений Яшару Лятифову и по экологии Рафиге Гусейнзаде присвоено звание "Заслуженный инженер".

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Я.Лятифов и Р.Гусейнзаде удостоены этого звания за "долгосрочную эффективную деятельность в нефтяной промышленности".

Кроме этого, распоряжением И.Алиева первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде награжден орденом "Труда" первой степени.

А.Азизов